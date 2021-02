USA : hausse de 0,5% des indicateurs avancés

L'indice des indicateurs avancés des Etats-Unis a crû un peu plus que prévu au mois de janvier, attestant de la bonne dynamique de l'économie américaine après l'écroulement de l'activité lié à l'épidémie de Covid.



Cet indice des perspectives conjoncturelles compilé par l'organisation patronale Conference Board a augmenté de 0,5% à 110,3 le mois dernier, alors que les économistes anticipaient une hausse plus limitée de l'ordre de 0,4%.



La progression du mois de décembre initialement annoncée à +0,3% a par ailleurs été révisée à +0,4% après une amélioration de 0,9% en novembre.



Ataman Ozyildirim, le directeur principal de la recherche du ConfBoard, évoque des gains 'généralisés' qui suggèrent que la croissance économique devrait s'améliorer progressivement au cours du premier semestre.



Pour l'analyste, l'accélération des campagnes de vaccination devrait ensuite permettre d'améliorer le marché du travail et les perspectives économiques pendant tout le reste de l'année.



Le Conference Board dit désormais s'attendre à une croissance de 4,4% de l'économie américaine en 2021, après une contraction de 3,5% en 2020.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.