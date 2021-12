USA : hausse de 1,1% des indicateurs avancés en novembre

L'indice composite des indicateurs avancés des Etats-Unis -calculé par le Conference Board- a progressé de 1,1% en novembre, soit un peu plus que ce qu'attendaient en moyenne les économistes, après des hausses de 0,9% en octobre et de 0,3% en septembre.



'L'inflation et les perturbations de la chaine d'approvisionnement, ainsi que la résurgence de la Covid-19, posent des risques pour la croissance du PIB en 2022, mais l'impact économique de ces risques peut être contenu', juge le Conference Board.



L'organisation patronale s'attend à ce que 'la croissance du PIB réel se renforce à environ +6,5% au quatrième trimestre 2021 (rythme annualisé) avant de se modérer à un rythme encore vigoureux de +2,2% au premier trimestre 2022'.



