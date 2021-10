USA : hausse de 1,2% des commandes à l'industrie

Les commandes à l'industrie américaine ont progressé pour le quinzième mois sur 16 en août, portées par une hausse des achats de machines-outils et d'équipements et composants électroniques.



Selon les chiffres dévoilés ce lundi par le Département du Commerce, les commandes de biens manufacturés ont augmenté de 1,2% en août, là où les économistes de marché attendaient une progression de l'ordre de 1%.



Le chiffre de juillet a été révisé à la hausse pour faire apparaître une hausse de 0,7% au lieu des +0,4% initialement annoncés.



