USA : hausse de 2% des stocks des entreprises en mars

Les stocks des entreprises ont augmenté à une vitesse plus rapide que leurs ventes au mois de mars, ce qui signifie qu'il leur faut désormais plus de temps pour écouler leurs marchandises.



Les stocks ont augmenté de 2% en mars après une croissance de 1,8% le mois précédent (chiffre révisé), selon des données publiées mardi par le Département du Commerce.



Les ventes des entreprises ont pour leur part augmenté de 1,8% en mars



Au rythme actuel, il faut désormais compter 1,27 mois pour que les entreprises écoulent leurs niveaux de stocks, contre 1,26 mois un an plus tôt.



