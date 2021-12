USA : hausse de l'indice de confiance du Michigan

L'indice de confiance des ménages états-uniens s'est amélioré en décembre : il s'établit à 70,6 contre 67,4 un mois plus tôt, selon les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.



Selon Richard Curtin, qui a conduit cette enquête, cette progression est attribuée au regain d'optimisme de la part des ménages les plus modestes qui s'attendent à une hausse de leurs revenus l'an prochain, sur fond de poussée inflationniste.



En revanche, il est encore trop tôt pour saisir l'impact d'Omicron sur l'économie, ajoute-t-il.



Dans le détail, le sous-indice des conditions actuelles passe de 73,6 en novembre à 74,2 en décembre et celui des attentes des consommateurs passe de 63.5 à 68.3.





