USA : hausse des commandes de biens durables

Les commandes de biens durables ont augmenté plus que prévu en novembre aux Etats-Unis, témoignant de la vigueur de l'économie en dépit des tensions inflationnistes et de la situation sanitaire.



Le Département du Commerce a annoncé ce matin que les commandes de biens d'équipement avaient augmenté de 2,5% le mois dernier après une petite hausse de 0,1% (révisée) en octobre.



Les économistes prévoyaient en moyenne une progression de 1,6% après le repli initial de 0,5% annoncé en première estimation pour le mois d'octobre.



Les commandes de biens d'équipement destinés au secteur des transports ont grimpé à elles seules de 6,5%.



Les commandes de biens d'équipement hors transport - parfois considérées comme un bon baromètre des projets d'investissement des entreprises -affichent une augmentation plus modeste de 0,8% en novembre.



