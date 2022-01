USA : hausse des inscriptions hebdomadaires au chômage

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage a augmenté la semaine du 3 janvier aux Etats-Unis, s'établissant à 230 000, contre 207 000 une semaine plus tôt.



La moyenne mobile sur quatre semaines est également en augmentation : elle ressort à 210 750, soit une hausse de 6250 par rapport au chiffre de la semaine précédente.



En revanche, lors de la semaine du 27 décembre, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est établi à 1 559 000, soit une baisse importante de 194 000 par rapport au chiffre révisé de la semaine précédente. Il s'agit d'ailleurs du plus faible niveau enregistré pour cette statistique depuis juin 1973, précise le rapport.





