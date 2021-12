Le département du commerce des Etats-Unis a publié aujourd'hui l'estimation avancée des stocks des grossistes américains pour novembre 2021.



Corrigés des variations saisonnières et des différences entre les jours de bourse, ces stocks ont été estimés à 769,9 milliards de dollars à la fin du mois, soit une hausse de 1,2% par rapport au mois précédent et de +15,7% par rapport à novembre 2020.



