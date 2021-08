USA : hausse plus forte qu'attendu des stocks des grossistes

Les stocks des grossistes aux Etats-Unis ont augmenté plus qu'attendu en juin, montrent des statistiques publiées vendredi par le Département du Commerce.



Selon ces chiffres, les stocks de gros ont augmenté de 1,1% pour atteindre 717,6 milliards de dollars. Les économistes prévoyaient plutôt une hausse de 0,8% d'un mois sur l'autre.



Les chiffres de mai ont été confirmés, faisant apparaître une hausse de 1,3%.



Sur un an, les stocks des grossistes affichent une hausse de 10,5% en juin.



