USA : indice 'Empire State' en nette hausse en février

L'indice d'activité manufacturière 'Empire State' de la Fed de New York s'inscrit en hausse de neuf points ce mois-ci pour s'établir à +12,1, un plus haut depuis plusieurs mois, alors que le consensus anticipait un gain nettement moins fort.



Cette hausse de l'indice d'un mois sur l'autre reflète une accélération de l'expansion de l'activité manufacturière dans la région de New York. Pour mémoire, c'est le seuil de zéro qui marque la limite entre expansion et contraction de l'activité.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.