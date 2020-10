USA : indice ISM des services en hausse en septembre

05/10/2020 | 16:10

Calculé par l'Institute for Supply Management, l'indice ISM non manufacturier des États-Unis s'établit à 57,8 pour septembre, en hausse par rapport à 56,9 en août, alors que les économistes attendaient en moyenne un tassement vers 56,1.



Cette hausse d'un mois sur l'autre traduit donc une accélération de la croissance dans le secteur des services américain. Pour rappel, c'est le seuil des 50 qui marque la limite entre expansion et repli de l'activité du secteur.



