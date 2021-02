USA : indice ISM manufacturier en repli en janvier

L'activité manufacturière américaine a enregistré une croissance moins forte le mois dernier, à en croire l'Institute for Supply Management (ISM) dont l'indice s'est établi à 58,7 contre 60,5 pour décembre 2020, alors même que le consensus l'attendait en baisse plus modeste.



Pour mémoire, c'est la barre des 50 points qui marque la frontière entre croissance et contraction de l'activité : plus l'indice est élevé au-dessus de ce seuil, plus le rythme de la croissance de l'activité est rapide.



