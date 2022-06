USA : l'expansion des services ralentit en mai

La croissance du secteur des services a ralenti au mois de mai, à en croire l'indice PMI de S&P Global qui s'est établi à 53,4, à comparer à 55,6 pour le mois précédent, ainsi que l'indice ISM non manufacturier, passé de 57,1 à 55,9 d'un mois sur l'autre.



'La demande des clients aux Etats-Unis et à l'étranger s'est affaiblie en partie à cause d'augmentations des prix de vente et de retards de livraisons de la part des fournisseurs', explique-t-on chez S&P Global.



Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité d'un secteur pour les indices PMI et ISM : plus l'indice est élevé au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est rapide.



