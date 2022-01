USA : l'indice ISM des services baisse plus que prévu

La croissance du secteur tertiaire aux Etats-Unis a ralenti plus fortement que prévu en décembre, montrent les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiés jeudi.



Cet indice du secteur des services - réalisé à partir d'une enquête menée auprès des directeurs d'achats - s'est replié à 62 le mois dernier après 69,1 en novembre, ce qui constituait un plus haut absolu depuis la création de la statistique.



Les économistes prévoyaient une baisse moins prononcée, autour de 67.



C'est le sous-indice des nouvelles commandes qui a subi le repli le plus sévère, perdant 8,2 points à 61,5 contre 69,7 le mois précédent.



L'ISM souligne toutefois que la composante des livraisons-fournisseurs est ressortie à 63,9 le mois passé contre 75,7 en novembre, rappelant au passage qu'un chiffre supérieur à 50 points témoigne d'un ralentissement des livraisons, un phénomène qu'il estime caractéristique d'une phase d'amélioration de l'économie due à l'augmentation de la demande des consommateurs.



L'institut précise que cela fait 19 mois consécutifs que l'ISM des services s'inscrit en territoire de croissance (au-dessus des 50 points) et 10 mois qu'il dépasse le niveau des 60 points.



