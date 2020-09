USA : l'indice ISM manufacturier accélère de nouveau

01/09/2020 | 16:20

Reflétant une accélération de la croissance du secteur manufacturier des États-Unis, l'indice ISM (Institut for Supply Management) s'est établi à 56,0 pour le mois écoulé, contre 54,2 en juillet.



Le consensus ne l'attendait qu'à 54,5.



Pour rappel, le seuil des 50 marque pour l'indice ISM la limite entre expansion et repli de l'activité du secteur.



