USA : l'indice S&P Case-Shiller poursuit sa hausse

Le prix des habitations individuelles a poursuivi sa progression en décembre aux Etats-Unis, selon l'indice S&P/Case-Shiller publié mardi.



Cet indice, qui mesure les prix des maisons dans les 20 zones métropolitaines les plus importantes du pays, a augmenté de 1,3% en données corrigées des variations saisonnières sur le dernier mois de l'année.



Sur un an, l'indice Case-Shiller affiche un bond de 10,1%, une progression toujours portée par quelques-uns des marchés de l'immobilier les plus dynamiques du pays, dont Phoenix, Seattle et San Diego.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.