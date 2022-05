USA : l'inflation pèse sur la confiance du consommateur

La confiance des consommateurs américains est repartie à la baisse au mois de mai, à en croire la première estimation de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan, publiée ce vendredi.



Son indice de confiance est ressorti à 59,1 ce mois-ci, contre 65,2 en avril, ce qui correspond à un repli de 9,4%.



Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est dégradé à 63,6 en mai, après 69,4 le mois dernier.



Mais c'est surtout la composante mesurant l'évolution de leurs anticipations qui s'est détériorée, à 56,3 contre 62,5 en avril.



D'après Joanne Hsu, l'auteure de l'étude, l'évaluation par les consommateurs de leur situation financière actuelle se situe désormais au plus bas depuis 2013, 36% d'entre eux attribuant leurs difficultés à la remontée de l'inflation.



Quant à la proportion de ménages disposés à réaliser des achats de biens durables, tels que des produits électroménagers, elle évolue de son côté à un plus bas depuis 1978, là encore en raison de l'envolée des prix.



