USA : la confiance du consommateur s'améliore encore

La confiance du consommateur aux Etats-Unis s'est améliorée plus fortement que prévu au mois de février, montre l'enquête mensuelle du Conference Board publiée mardi.



L'indice de confiance calculé par l'organisation patronale s'est établi à 91,3 ce mois-ci contre 88,9 en janvier (89,3 en première estimation) et un consensus le donnant à 91.



Si la composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a bondi de 85,5 à 92 d'un mois à l'autre, celle des anticipations s'est en revanche détériorée, passant de 91,2 en janvier à 90,8 ce mois-ci.



Lynn Franco, la directrice de la recherche économique pour le ConfBoard, estime néanmoins que les consommateurs américains restent 'prudemment optimistes' pour les mois qui viennent.



Leurs projets de vacances, notamment à l'étranger par le transport aérien, se sont améliorés grâce au lancement des campagnes de vaccination, explique-t-elle dans un communiqué.



