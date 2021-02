USA : la confiance du consommateur se dégrade en février

La confiance des consommateurs américains a baissé au mois de février par rapport au mois précédent, selon les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan dévoilés vendredi.



Son indice de confiance est ressorti à 76,8 contre une première estimation de 76,2 et après 79 en janvier. Les économistes prévoyaient de leur côté un chiffre définitif de 76,4.



Richard Curtin, le directeur de l'enquête, explique que la baisse est principalement imputable à la dégradation des perspectives des ménages disposant de revenus annuels inférieurs à 75.000 dollars.



Autre élément intéressant, Curtin met en avant les perspectives de remontée de l'inflation des ménages américains, qui disent désormais anticiper une hausse des prix de 3,3% cette année, contre une précédente estimation de 3% en janvier et de 2,5% au mois de décembre.



