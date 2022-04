USA : la croissance des services accélère en mars

Corroborant l'indice PMI des services de S&P Global paru un peu plus tôt, l'indice ISM (Institute for Supply Management) pour le secteur non-manufacturier des Etats-Unis est ressorti à 58,3 au titre de mars, à comparer à 56,5 pour le mois précédent.



Cette augmentation d'un mois sur l'autre de l'indice traduit une accélération de l'expansion de l'activité du secteur non-manufacturier américain. De son côté, l'indice des services de S&P Global est passé de 56,5 en février à 58 le mois dernier.



Pour rappel, pour les indices PMI comme ISM, la barre des 50 marque la limite entre expansion et contraction de l'activité : plus l'indice est élevé au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est rapide.



