USA : la hausse des prix producteurs ralentit en avril

Selon le Département du Travail, les prix à la production aux Etats-Unis ont augmenté de 0,5% en avril par rapport au mois précédent, et de 0,6% hors alimentation, énergie et services commerciaux, des taux à peu près conformes aux consensus.



Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'est établie en avril à 11% en données brutes et à 6,9% hors alimentation, énergie et services commerciaux, après des taux annuels de respectivement 11,5% et 7,1% observés au mois de mars.



