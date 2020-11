USA : le PMI des services au plus haut depuis fin 2015

04/11/2020 | 16:03

La croissance du secteur des services a été plus soutenue que prévu en octobre aux Etats-Unis, montrent les résultats de l'enquête mensuelle PMI d'IHS Markit réalisée auprès des directeurs d'achats.



L'indice PMI des services est ressorti à 56,9 le mois dernier contre 54,6 en septembre et 56 dans sa version préliminaire 'flash', alors que les économistes attendaient un indice maintenu à 56.



L'indice ressort ainsi au plus haut depuis la fin 2015, notamment à la faveur d'une accélération des embauches due à un relâchement des coûts de l'emploi.



