USA : le déficit commercial s'est réduit en septembre

04/11/2020 | 14:51

Le déficit de la balance commerciale des biens et services aux Etats-Unis est passé de 67 milliards de dollars en août à 63,9 milliards en septembre, selon les statistiques publiées aujourd'hui par le US Census Bureau et le U.S. Bureau of Economic Analysis.



Ces statistiques mettent en évidence des excédents avec l'Amérique du Sud et centrale (2,5 milliards d'USD), l'OPEP (1,4 milliard d'USD) et Hong Kong (1,3 milliard d'USD), tandis que le déficit avec la Chine a diminué de 2,1 milliards de dollars pour s'établir à 24,3 milliards de dollars en septembre.



