USA : le moral des ménages continue de se dérériorer

Le moral des ménages américains a continué de se dégrader en février, montrent les premiers résultats de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan, rendus publics vendredi.



Son indice de confiance est retombé à 61,7 ce mois-ci contre 67,2 en janvier, alors que les économistes prévoyaient un chiffre en petite hausse, autour de 67,5.



Richard Curtin, l'économiste à l'origine de l'enquête, attribue ce repli à 'la remontée de l'inflation, à une moindre confiance envers les politiques économiques du gouvernement et à des perspectives économiques de long terme au plus bas depuis dix ans'.



Selon lui, cette détérioration concerne tout particulièrement les foyers dont les revenus annuels dépassent les 100.000 dollars, que la flambée de l'inflation pousse à s'inquiéter sur leur situation financière.



Dans le détail, la composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a baissé à 68,5 contre 72 en janvier, tandis que celle des anticipations a chuté à 57,4 en février, contre 64,1 le mois précédent.



