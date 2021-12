USA : le moral du consommateur s'améliore

La confiance du consommateur américain s'est améliorée au mois de décembre, à en croire l'indice compilé par l'organisation patronale Conference Board.



L'indice publié ce mercredi ressort à 115,8 pour le mois qui s'achève, contre 111,9 le mois précédent, alors que les économistes l'attendaient en léger repli autour de 111,5.



Si le sous-indice du sentiment du consommateur sur sa situation présente est resté globalement stable, à 144,1 contre 144,4 le mois dernier, celui sur la situation à venir a progressé à 96,9 contre 90,2 en novembre.



Elément étonnant, Lynn Franco, la directrice de la recherche économique au Conference Board, note que les inquiétudes des consommateurs au sujet de l'inflation et de l'épidémie de Covid-19 ont reflué en dépit de tensions toujours fortes sur les prix et de l'émergence du variant Omicron.



