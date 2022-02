USA : léger recul de l'ISM manufacturier en janvier

La croissance dans le secteur manufacturier américain a ralenti un peu moins fortement que prévu au mois de janvier, selon les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiés ce mardi.



L'indice ISM s'est établi à 57,6 le mois passé, contre 58,8 en décembre et un consensus qui prévoyait 57,5.



Il demeure pour le 20ème mois consécutif au-dessus de la barre des 50 points, qui sépare croissance et contraction de l'activité.



Dans son enquête, l'ISM note que le secteur de l'industrie manufacturière reste soutenue par la demande, mais aussi pénalisé par les contraintes d'approvisionnement, même si janvier a montré, et ce pour le troisième mois d'affilée, un léger mieux au niveau de la pénurie de main d'oeuvre et dans les délais de livraisons.



Dans le détail, la composante des prix acquittés a grimpé à 76,1, contre 68,2 en décembre.



Le sous-indice des nouvelles commandes a, lui, reculé à 57,9 contre 61 le mois précédent, tandis que celui de l'emploi s'est légèrement amélioré, à 54,5 contre 53,9 en décembre.



