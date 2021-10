USA : légère baisse du PMI manufacturier en septembre

L'indice PMI du secteur manufacturier américain -calculé par IHS Markit- s'est établi à un plus bas de cinq mois de 60,7 en septembre en données définitives, contre 60,5 en estimation flash et 61,1 en août.



Cette baisse d'un mois sur l'autre traduit un ralentissement du rythme de l'expansion du secteur manufacturier américain. Pour rappel, c'est la barre des 50 qui marque la limite entre expansion et contraction de l'activité.



'Malgré sa progression marquée, la production a souvent été pénalisée par des pénuries sévères de matériaux et de main d'oeuvre, alors que les perturbations des chaines d'approvisionnement empiraient', explique IHS Markit.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.