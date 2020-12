USA : les créations d'emplois ralentissent sensiblement

L'économie américaine n'a créé que 245.000 emplois non agricoles en novembre, selon le Département du Travail, des créations largement sous les attentes, tandis que le taux de chômage s'est tassé -globalement comme prévu- de 0,2 point à 6,7%.



'Ces améliorations du marché du travail reflètent la reprise continue de l'activité économique qui a été restreinte par la pandémie de coronavirus (Covid-19) et par les efforts pour l'endiguer', explique l'administration.



Cette dernière note toutefois que le rythme des créations de postes a ralenti sensiblement par rapport à +711.000 en septembre et +610.000 en octobre, et que le taux de participation à la force de travail a diminué légèrement à 61,5% en novembre.



