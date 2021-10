USA : les stocks de gros augmentent comme prévu

Les stocks des grossistes américains ont continué d'augmenter au mois d'août, un élément qui laisse penser que les entreprises parviennent à reconstituer leurs stocks malgré les pénuries actuelles de biens intermédiaires.



Après une hausse de 0,6% en juillet, ces stocks ont augmenté de 1,2% en août, a annoncé le Département du Commerce vendredi, conformément aux attentes du consensus.



Les ventes des grossistes ont, elles, baissé de 1,1% après un gain de 2,1% le mois précédent. Au rythme actuel, il faudrait donc 1,23 mois pour écouler les stocks. Il en fallait 1,32 un an plus tôt.



