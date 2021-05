USA : PMI composite à un plus haut historique en avril

La croissance de l'activité du secteur privé aux Etats-Unis a accéléré encore davantage qu'estimé initialement en avril, d'après l'indice PMI composite d'IHS Markit : paru à 62,2 en estimation flash, il ressort à 63,5 en donnée définitive, après 59,7 en mars.



Cette expansion de l'activité globale des Etats-Unis, la plus rapide depuis la création de l'indice en octobre 2009, repose sur des croissances plus fortes à la fois pour le secteur manufacturier et pour les services.



Chris Williamson, chief business economist chez IHS Markit, explique cette hausse par 'le cocktail du lancement réussi de la vaccination, de la réouverture de l'économie, de la politique monétaire ultra-accommodante et des mesures de relance budgétaire'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.