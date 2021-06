USA : PMI composite estimé en baisse sensible en juin

La croissance de l'activité du secteur privé aux Etats-Unis ralentit sensiblement en juin, d'après IHS Markit dont l'indice PMI composite passe de 68,7 en mai à 63,9 en estimation 'flash' pour le mois en cours.



Des modérations dans la croissance de l'activité sont observées à la fois dans le secteur manufacturier et dans celui des services, avec des difficultés d'approvisionnement pour le premier et à trouver de la main d'oeuvre pour les deux secteurs.



