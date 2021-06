USA : PMI composite révisé en hausse pour mai

La croissance de l'activité du secteur privé aux Etats-Unis a encore accéléré en mai, d'après IHS Markit dont l'indice PMI composite est passé de 63,5 en avril à 68,7 (révisé de 68,1 en estimation 'flash') pour le mois écoulé, un niveau record.



Cette expansion de l'activité globale des Etats-Unis, la plus rapide donc depuis la création de l'indice en octobre 2009, repose sur des croissances plus fortes à la fois pour le secteur manufacturier et celui des services.



