USA : PMI manufacturier en légère hausse en mars

L'indice PMI de l'activité dans le secteur manufacturier américain -calculé par IHS Markit- est passé de 58,6 en février à 59,1 en données définitives pour le mois écoulé, niveau à peu près conforme à l'estimation flash qui était de 59.



Cette légère hausse d'un mois sur l'autre traduit une accélération de l'expansion du secteur manufacturier américain. Pour rappel, c'est la barre des 50 qui marque la limite entre expansion et contraction de l'activité pour cet indice.



'Cette expansion a été soutenue par la plus forte progression des nouvelles commandes depuis juin 2014, bien que la production a été pénalisée par des pénuries d'approvisionnement', précisent les enquêteurs.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.