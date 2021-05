USA : baisse surprise de l'ISM manufacturier en avril

La croissance de l'activité dans le secteur manufacturier américain s'est révélée inférieure aux attentes au mois d'avril, selon l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management publiée lundi.



L'indice ISM dans l'industrie manufacturière a en effet reculé à 60,7 le mois dernier, contre 64,7 en mars, alors que les économistes l'attendaient en hausse aux abords de 65.



Dans son communiqué, l'ISM attribue ce repli à la pénurie de composants qui touche actuellement le secteur industriel, à la remontée des prix des matières premières et aux difficultés rencontrées en termes de logistique.



La statistique - qui reste très supérieure à la barre des 50 points - montre toutefois que le secteur vient d'aligner 11 mois consécutifs de croissance depuis sa contraction d'avril 2020.



