USA : croissance confirmée à 6,4% au 1er trimestre

L'économie des Etats-Unis a augmenté de 6,4% au premier trimestre 2021 en rythme annualisé, d'après le Département du Commerce qui confirme donc ses estimations de fin avril et fin mai, comme les économistes s'y attendaient dans l'ensemble.



Cette croissance marque donc une accélération par rapport à l'augmentation de 4,3% observée au trimestre précédent. Elle a été soutenue à la fois par les dépenses de consommation des ménages, l'investissement fixe et les dépenses publiques.



Par ailleurs, l'indice des prix PCE a augmenté de 3,7% sur les trois premiers mois de 2021, à comparer à une hausse de 1,5% au dernier trimestre 2020. Hors énergie et alimentation, la hausse est passée de 1,3% à 2,5% d'un trimestre sur l'autre.



