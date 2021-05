USA : hausse de 1,6% des indicateurs avancés en avril

Progressant un peu plus que prévu en consensus, l'indice des indicateurs avancés (LEI) des Etats-Unis a augmenté de 1,6% en avril, à 113,3, après une hausse de 1,3% le mois précédent et une baisse de 0,1% en février, selon le Conference Board.



'Le LEI s'est maintenant pleinement remis de sa contraction liée à la Covid-19, surpassant son pic précédent qui avait été atteint juste au démarrage de la pandémie mondiale en janvier 2020', souligne Ataman Ozyildirim, son directeur de la recherche économique.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.