USA : l'indice Empire State ralentit en juin

La croissance de la production manufacturière a ralenti dans la région de New York au mois de juin, a annoncé mardi la Réserve fédérale de New York.



Son indice 'Empire State' est ressorti à 17,4 contre 24,3 en mai et 22 attendus en moyenne par les économistes. Il s'agit malgré tout du 12ème mois consécutif d'expansion de l'activité.



Si le sous-indice des commandes nouvelles a fortement baissé à 16,3 contre 28,9 en mai, les composantes liées à l'emploi restent particulièrement solides.



'En termes de perspectives, les entreprises demeurent optimistes quant à une amélioration de leurs conditions d'activité au cours des mois qui viennent, avec des perspectives record en matière d'emploi', indique la Fed.



Cet indicateur dit 'avancé' est l'un des premiers à être en mesure de livrer un aperçu de l'évolution des conditions d'activité industrielle aux Etats-Unis dès le début du mois.



