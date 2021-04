USA : la production industrielle rebondit moins que prévu

La production industrielle américaine a rebondi moins que prévu au mois de mars, montrent des statistiques officielles publiées jeudi.



La Réserve fédérale a fait état ce matin d'une hausse de 1,4% de la production le mois dernier après une chute de 2,6% en février, qui s'expliquait largement par les fortes intempéries ayant balayé la plus grande partie du pays.



A titre de comparaison, les économistes prévoyaient en moyenne une augmentation de l'ordre de 2,5% le mois passé après cet accès de faiblesse hivernal.



La seule production manufacturière signe un rebond de 2,7% le mois dernier, tandis que le production du secteur minier s'est redressée de 5,7%.



Sur un an, la production industrielle affiche une hausse de 1%, précise la Fed.



