USA : légère remontée du taux de chômage en avril

L'économie américaine a généré 266.000 emplois non agricoles en avril, selon le Département du Travail, des créations largement inférieures aux attentes, tandis que le taux de chômage a augmenté de 0,1 point à 6,1%, alors qu'il était attendu en petite baisse.



Le taux de participation à la force de travail resté à peu près inchangé à 61,7%, un niveau inférieur de 1,6 point à son niveau de février 2020, mois précédant l'émergence de la crise sanitaire aux Etats-Unis.



Par ailleurs, les chiffres des deux mois précédents ont été révisés, de 468.000 à 536.000 pour février et de 916.000 à 770.000 pour mars, soit une révision en baisse totale de 78.000 sur cette période.



