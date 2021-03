USA : les prix de l'immobilier poursuivent leur hausse

Le prix moyen des maisons a augmenté en janvier par rapport au même mois de 2020, toujours sous l'impulsion de villes telles que Phoenix, Seattle et San Diego, montre l'indice S&P Corelogic Case-Shiller publié mardi.



L'indice composite calculé à partir des données des 20 premières agglomérations du pays a enregistré une progression de 11,1% d'une année sur l'autre, accélérant sa hausse après un gain de 10,2% au mois de décembre.



Les économistes prévoyaient en moyenne une augmentation de 11,4%.



La hausse a été la plus forte à Phoenix, où la progression des prix a atteint 15,8%, suivi de Seattle (+14,3%) et San Diego (+14,2%).



