USA : les stocks de pétrole brut augmentent

Les stocks américains de pétrole brut ont augmenté la semaine dernière, tout comme les réserves d'essence et de produits distillés, annonce mercredi l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).



D'après l'organisme, les stocks de brut ont progressé de 2,4 millions de barils lors de la semaine du 12 mars, à 500,8 millions de barils, tandis que les stocks d'essence se sont accrus de 500.000 barils.



Les réserves de produits distillés, qui incluent notamment le fioul domestique, ont pour leur part augmenté de 300.000 barils.



Le taux d'utilisation des capacités des raffineries s'est établi à 76,1%, contre 69% la semaine précédente.



Vers 10h35 (heure de New York), le brut léger américain abandonnait 0,6% à 64,4 dollars le baril.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.