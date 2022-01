USA : net creusement du déficit commercial en novembre

Le déficit commercial des Etats-Unis s'est nettement creusé au mois de novembre 2021, pour s'établir à 80,2 milliards de dollars, à comparer à 67,2 milliards pour le mois précédent (révisé de 67,1 milliards en estimation initiale), selon le Département du Commerce.



Cette dégradation sensible de 19,4% d'un mois sur l'autre reflète un gonflement de 4,6% des importations américaines de biens et services, à 304,4 milliards de dollars, alors que les exportations ont pratiquement stagné (+0,2%) à 224,2 milliards.



