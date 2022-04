USA : net recul de l'indice Philly Fed en avril

La croissance de l'activité manufacturière décélère dans le nord-est des Etats-Unis en avril, d'après l'indice 'Philly Fed' qui ressort en baisse de dix points à 17,6 ce mois-ci, alors que les économistes en prévoyaient en moyenne un tassement moindre.



Pour rappel, le 'Philly Fed' est l'un des premiers indicateurs mensuels avancés permettant de se faire une idée sur la santé du secteur manufacturier américain. Un chiffre supérieur à zéro traduit une croissance de l'activité manufacturière dans la région.



'Les indicateurs futurs de l'activité générale et des nouvelles commandes ont fortement baissé, mais dans l'ensemble, les entreprises ont continué de s'attendre à une croissance au cours des six prochains mois', notent les enquêteurs.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.