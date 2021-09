USA : net repli de l'indice ISM des services

La croissance du secteur tertiaire a ralenti comme prévu aux Etats-Unis au mois d'août, montrent les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) réalisée auprès des directeurs d'achats.



L'indice ISM des services s'est replié à 61,7 le mois dernier après être ressorti à 64,1 en juillet, ce qui constitue un plus haut absolu. Les économistes prévoyaient une baisse un peu moins prononcée, autour de ​62.



Le sous-indice de l'activité s'est lourdement replié, passant à 60,1 contre 67 points un mois plus tôt, tandis que celui des nouvelles commandes s'est tassé à 63,2 contre 63,7 le mois précédent.



Le sous-indice de l'emploi est lui passé de 53,8 à 53,7, avec une chute bien plus prononcée pour la composante des prix payés, qui a chuté à 75,4 contre 82,3 en juillet.



