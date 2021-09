USA : nette remontée de l'indice 'Empire State' en septembre

La croissance manufacturière dans la région de New York repart nettement à la hausse en septembre, au vu de l'indice 'Empire State' qui s'établit à 34,3 pour le mois en cours, contre 18,3 en août. L'indice s'établit toutefois en dessous des prévisions des économistes qui tablaient sur 48,4 en septembre.



Pour rappel, c'est la barre de zéro qui marque la limite entre contraction et expansion des conditions d'activité manufacturière : plus l'indice est élevé au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est rapide.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.