USA : nouveau record pour l'ISM des services

L'activité dans le secteur des services s'est accélérée en juillet aux Etats-Unis, contrairement aux attentes, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée mercredi.



L'indice ISM des services est ressorti à 64,1 le mois dernier, un nouveau plus haut historique, contre 60,1 en juin. Les économistes attendaient un indicateur inchangé ou presque, témoignant d'une stabilisation de la croissance.



Un indice à plus de 50 points dénote une expansion du secteur manufacturier, tandis qu'au-dessus de la barre des 60 points il témoigne d'une forte croissance de l'activité.



La statistique a notamment été tirée par le sous-indice des nouvelles commandes (+1,6 point), la composante des prix acquittés (+2,8 points) et celui des nouvelles commandes à l'export (+15,1 points).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.