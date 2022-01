USA : nouvelle hausse des indicateurs avancés

L'indice des indicateurs avancés des Etats-Unis a poursuivi sa hausse au mois de décembre, attestant de la solidité de l'économie américaine en dépit, notamment, de l'apparition du variant Omicron.



L'indice conjoncturel compilé par l'organisation patronale Conference Board a augmenté de 0,8% à 120,8 points le mois dernier, conformément à ce qu'attendaient les économistes.



Sa progression avait atteint 0,7% en novembre, tout comme au mois d'octobre.



Le Conference Board déclare s'attendre à ce que cette dynamique favorable se poursuive au cours du printemps, mais prévient que la propagation d'Omicron conjuguée à la pénurie de main d'oeuvre, aux tensions inflationnistes et au resserrement de la politique monétaire de la Fed devrait modérer la croissance de l'activité.



En rythme annualisé, l'association patronale prévoit malgré tout une croissance du PIB américain de 2,2% au premier trimestre et de 3,5% sur l'ensemble de l'année 2022.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.