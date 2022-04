USA : petit rebond des commandes de biens durables en mars

Les commandes de biens durables ont progressé de 0,8% aux Etats-Unis en mars en raison notamment d'une progression des équipements de télécommunications et des voitures, montrent des statistiques publiées mardi par le Département du Commerce.



Ce chiffre, qui fait suite à une contraction de 1,7% sur le mois de février, est toutefois inférieur aux attentes des économistes, qui visaient un rebond compris entre 1,1% et 1,3% le mois dernier.



Le chiffre du mois écoulé s'explique principalement par une hausse des commandes de matériel informatique et de produits électroniques, en hausse de 2,6%.



Cet élément particulier de la statistique semble indiquer une détente du secteur technologique après le net coup de frein du début d'année, lié à des problèmes d'approvisionnement.



