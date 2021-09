USA : rebond en trompe l'oeil de la confiance du consommateur

La confiance du consommateur américain a rebondi au mois de septembre, mais son redressement ne s'est pas révélé aussi marqué qu'attendu.



Dans sa version préliminaire, l'indice de confiance compilé par l'Université du Michigan est ressorti à 71 ce mois-ci, contre 70,3 le mois dernier, un chiffre inférieur à la prévision moyenne des économistes qui visait 72.



Si le sous-indice des anticipations du consommateur a atteint 67,1, contre 65,1 au mois d'août, le baromètre mesurant les conditions économiques actuelles s'est replié à 77,1, contre 78,5 le mois passé,



Dans un communiqué, Richard Curtin, le directeur de l'étude, met en évidence une indéniable dégradation des perspectives des ménages américains sur fond de remontée de l'inflation.



'La détérioration de l'appréciation des conditions d'achat pour ce qui concerne les maisons, les voitures et les biens ménagers durables ramène ces trois indicateurs à des plus bas historiques ou presque, avec des participants qui font spontanément référence aux niveaux élevés des prix des biens', souligne l'économiste.



