USA : rechute de l'indice Philly Fed en décembre

La croissance manufacturière décélère nettement en décembre, selon la Fed de Philadelphie, dont l'indice ressort à 15,4 pour le mois en cours contre 39 paru en novembre, et alors que le consensus attendait une baisse plus modérée.



Pour rappel, un indice 'Philly Fed' supérieur à zéro traduit une croissance de l'activité dans l'industrie manufacturière de la région : plus il est élevé au-dessus de ce seuil, plus le rythme de la croissance est rapide.



